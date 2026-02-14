إعلان

باستثناء واحدة.. الصين تلغي الرسوم الجمركية عن جميع دول أفريقيا اعتبارا من مايو

كتب : مصراوي

12:49 م 14/02/2026

الرئيس الصيني شي جين بينج

مصراوي

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، السبت، أن قرار بكين بإلغاء الرسوم الجمركية عن جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من مايو، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية.

وكانت الصين قد اعتمدت بالفعل سياسة إعفاء جمركي صفري للواردات من 33 دولة أفريقية، لكنها أعلنت العام الماضي أنها ستمدّد هذه السياسة لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 دولة في القارة.

وتُعد الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، كما أنها داعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة عبر مبادرة "الحزام والطريق" الضخمة.

واعتبارًا من الأول من مايو، ستُطبق الرسوم الصفرية على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، التي تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع تايوان.

وتعتبر الصين الجزيرة الديمقراطية جزءًا من أراضيها، ولا تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها.

وتتجه العديد من الدول الأفريقية بشكل متزايد إلى الصين وشركاء تجاريين آخرين، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي رسوماً جمركية مرتفعة على مستوى العالم.

وقال شي إن اتفاق الإعفاء الجمركي "سيوفر بلا شك فرصًا جديدة للتنمية الأفريقية"، معلنًا موعد التنفيذ في وقت كان فيه قادة القارة مجتمعين في إثيوبيا لحضور القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.

وجاء الإعلان تزامنًا مع استضافة الهيئة الإقليمية الأبرز في أفريقيا لقمتها السنوية في إثيوبيا لمناقشة مستقبل القارة التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.4 مليار نسمة.

الرئيس الصيني شي جين بينج الصين تلغي الرسوم الجمركية إلغاء الرسوم الجمركية عن جميع دول أفريقيا الصين إعفاء جمركي صفري للواردات

