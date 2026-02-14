مصراوي

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، السبت، أن قرار بكين بإلغاء الرسوم الجمركية عن جميع الدول الأفريقية باستثناء دولة واحدة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من مايو، وذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية.

وكانت الصين قد اعتمدت بالفعل سياسة إعفاء جمركي صفري للواردات من 33 دولة أفريقية، لكنها أعلنت العام الماضي أنها ستمدّد هذه السياسة لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 دولة في القارة.

وتُعد الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، كما أنها داعم رئيسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة عبر مبادرة "الحزام والطريق" الضخمة.

واعتبارًا من الأول من مايو، ستُطبق الرسوم الصفرية على جميع الدول الأفريقية باستثناء إسواتيني، التي تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع تايوان.

وتعتبر الصين الجزيرة الديمقراطية جزءًا من أراضيها، ولا تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها.

وتتجه العديد من الدول الأفريقية بشكل متزايد إلى الصين وشركاء تجاريين آخرين، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي رسوماً جمركية مرتفعة على مستوى العالم.

وقال شي إن اتفاق الإعفاء الجمركي "سيوفر بلا شك فرصًا جديدة للتنمية الأفريقية"، معلنًا موعد التنفيذ في وقت كان فيه قادة القارة مجتمعين في إثيوبيا لحضور القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.

