أديس أبابا- (أ ش أ)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الاتحاد الإفريقي يعد نموذجا للتعددية وسط عالم يعاني من انقسامات وانعدام للثقة، مشددا على أن غياب المقاعد الدائمة للدول الإفريقية في مجلس الأمن الدولي أمر لا يمكن التسامح معه.

وقال جوتيريش ـ في افتتاح قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقد في أديس أبابا اليوم السبت، إن المجموعة الإفريقية دعمت الأمم المتحدة في عدة قضايا ومبادرات تم إطلاقها في النضال المشترك لتحقيق العدالة والمساواة، مضيفا أنه منذ ولايته حرص على تعزيز الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بناء على الاحترام والتضامن الراسخ .

وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين وصل إلى مستويات جديدة خاصة فيما يتعلق بالأطر المشتركة بشأن السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، مضيفا أن الجانبين تعاونا في مختلف الفرص لإسكات الأسلحة وتعزيز الانتقال السياسي الشامل في كافة أرجاء القارة.

وأكد أن القرارات التي يتخذها العالم بشأن إفريقيا يجب أن تشمل بلدان القارة على طاولة المفاوضات.

وبشأن الملف السوداني ، أكد جوتيريش ضرورة أن تلتزم الأطراف بوقف فوري للأعمال العدائية واستئناف المحادثات للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم، ومسار سياسي شامل يقوده السودانيون.