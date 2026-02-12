إعلان

الكرملين يعلن جولة محادثات "قريبة" بشأن أوكرانيا.. ورويترز: الاثنين في أمريكا

كتب : محمود الطوخي

01:28 م 12/02/2026

الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، إن موسكو تتوقع عقد الجولة المقبلة من محادثات السلام بشأن أوكرانيا قريبا، مؤكدا وجود تفاهم بالفعل بشأن توقيتها ومكان انعقادها.

وصرح بيسكوف للصحفيين، قائلا: "لدينا تفاهم معين (بشأن التفاصيل)، وسنبقيكم على اطلاع".

ونقلت وكالة "رويترز" البريطانية عن 3 مصادر مطلعة، أن مسؤولين أمريكيين اقترحوا عقد اجتماع ثلاثي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في مدينة ميامي الأمريكية لمناقشة سبل إنهاء الصراع.

