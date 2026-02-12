إعلان

وزير الخارجية يتوجه إلى أثيوبيا لترؤس وفد مصر أمام اجتماعات المجلس التنفيذي وقمة الاتحاد الإفريقي

كتب-مصراوي:

12:32 ص 12/02/2026

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك لترأس وفد مصر المشارك في الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي والدورة التاسعة والثلاثون لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، من المقرر أن يعقد عبد العاطي عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه الأفارقة وكبار المسؤولين بالاتحاد الأفريقي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية وتعزيز العمل الأفريقي المشترك بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية 2063 واتفاقية التجارة الحرة القارية.

كما سيترأس وزير الخارجية الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن حول تطورات الأوضاع في السودان والصومال، والذي يُعقد تحت الرئاسة المصرية للمجلس، بما يعكس التزام مصر الراسخ بدعم جهود إرساء السلم والأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، وصون سيادة الدول ووحدة أراضيها، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، اتساقًا مع الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي وأولويات العمل الأفريقي المشترك.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أديس أبابا الاتحاد الأفريقي قمة الاتحاد الإفريقي

