(أ ش أ)

أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، تم هوكينز، أن مصر تُعد دولة رائدة في المنطقة، لاسيما في قيادة وتنفيذ التدريبات العسكرية المشتركة، مشيدًا بمستوى التعاون والتنسيق المشترك بين القاهرة وواشنطن؛ بما يسهم في دعم الاستقرار والازدهار الإقليمي.

وقال هوكينز، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، إن الجيش الأمريكي يحرص دائمًا على العمل المشترك، ويكون أكثر قوة وفاعلية عندما يتعاون جنبًا إلى جنب مع الشركاء الإقليميين.

وفيما يتعلق بالحشد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، أوضح أن التواجد الأمريكي في المنطقة يتم بشكل متسق في إطار التعاون مع الشركاء، بهدف إحلال السلام ونشره والحفاظ عليه.

ولفت إلى وجود تحديات أمنية مشتركة تتحملها الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين، مؤكدًا تفهم بلاده لضرورة ترتيب الأولويات في التعامل مع هذه التحديات.

وشدد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية على أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها لمنع أي أعمال عنف من جانب شبكات الإرهاب، مثل تنظيم داعش وغيره، وستستمر في تنفيذ الضربات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.