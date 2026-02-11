قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن 3 مسؤولين أمريكيين، الأربعاء، إن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" طلبت من مجموعة حاملة طائرات ثانية الاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط، بينما يستعد الجيش الأمريكي لتنفيذ هجوم محتمل على إيران.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة مع "فوكس بيزنس"، مساء الثلاثاء، بأنه يدرس إرسال حاملة طائرات إضافية إلى الشرق الأوسط تحضيرا لعمل عسكري محتمل حال فشلت المفاوضات مع إيران.

وأشار مسؤول أمريكي، إلى أن الأمر بنشر حاملة الطائرات الثانية قد يصدر خلال ساعات.

وفي وقت سابق من اليوم، عقد ترامب اجتماعا امتد لنحو 3 ساعات مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض لمناقشة الملف الإيراني.

وقال الرئيس الأمريكي عقب الاجتماع، إنه أنهى اجتماعه مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومرافقيه، واصفا اللقاء بأنه "جيد للغاية".

وأشار ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، إلى أنه لم يتم التوصل إلى "شيء نهائي".

وكتب ترامب: "لقد انتهيت للتو من الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وعدد من ممثليه. لقد كان اجتماعا جيدا للغاية، والعلاقة الهائلة بين بلدينا مستمرة. ولم يتم التوصل إلى شيء نهائي سوى إصراري على أن تستمر المفاوضات مع إيران لمعرفة ما إذا كان من الممكن إتمام الاتفاق أم لا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "إذا كان الأمر ممكنا، فسأعلم رئيس الوزراء (نتنياهو) أن هذا سيكون أحد التفضيلات. إذا لم نتمكن من ذلك، فسوف يتعين علينا فقط أن نرى ما ستكون النتيجة".

وأوضح ترامب: "في المرة الأخيرة قررت إيران أنه من الأفضل لها عدم التوصل إلى اتفاق، وتعرضت لضربة مطرقة منتصف الليل وهذا لم ينجح معها. نأمل هذه المرة أن يكونوا أكثر عقلانية ومسؤولية".

وفيما يخص الأوضاع بغزة، قال ترامب إنه ناقش مع نتنياهو "التقدم الهائل الذي يتم إحرازه في غزة والمنطقة بشكل عام. هناك سلام حقيقي في الشرق الأوسط".

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الرئيس الأمريكي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي في البيت الأبيض، بعد أن طالب الأخير بتقديم موعد زيارته السابعة إلى واشنطن منذ عودة ترامب إلى السلطة.