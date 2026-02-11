وصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ قليل، إلى البيت الأبيض لعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق لموقع "cnn".

وأكد مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN، اليوم الأربعاء، أن اجتماع ترامب ونتنياهو لمناقشة المفاوضات الأمريكية الإيرانية سيكون مغلق أمام الصحافة.

وقبل الاجتماع، التقى نتنياهو بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي في مقر رئاسة الوزراء البريطانية بلير هاوس.

وخلال الاجتماعه، وقع نتنياهو رسميًا على الانضمام إلى "مجلس السلام" التابع لترامب، وفقًا لما نُشر على حساب رئيس الوزراء على موقع "إكس".