ترامب: نأمل أن تتفاوض إيران على شيء مقبول.. ولدينا سفن كبيرة وقوية تبحر باتجاه طهران

كتب : مصراوي

05:04 ص 01/02/2026

الرئيس الأمريكي

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران تجري حاليا محادثات جادة مع الولايات المتحدة، في مؤشر على تقدم المسار الدبلوماسي بين الجانبين.

أضاف ترامب في تصريح للصحفيين على متن طائرته خلال رحلة إلى فلوريدا، إنه يأمل أن توافق طهران على اتفاق يكون مقبولا للولايات المتحدة، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المفاوضات أو جدولها الزمني.

وأوضح: "لا أعلم إذا ما كانت المفاوضات ستؤدي إلى اتفاق لكن الإيرانيين يتحدثون إلينا بجدية".

تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، بالتوازي مع تحركات عسكرية أمريكية في المنطقة وضغوط سياسية متزايدة لدفع إيران نحو تسوية تفاوضية.

قال ترامب: "إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مقنع يضمن عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا".

تابع: "نأمل أن تتفاوض إيران على شيء مقبول"، مؤكدا أن المسار التفاوضي ما زال قائما، كاشفا في الوقت نفسه عن تحركات عسكرية أمريكية بقوله: "لدينا سفن كبيرة وقوية تبحر باتجاه إيران"، وفقا لروسيا.

