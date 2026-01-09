وكالات

قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي محمد الحاج موسى، إن المقاومة تواصل بشكل مستمر اتصالاتها مع الوسطاء، وتطلعهم على خروقات الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامه ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف الحاج موسى خلال تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، أن المقاومة استجابت لجميع مطالب الوسطاء، مطالِبة إياهم بالضغط على الإدارة الأمريكية لإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في وقف إطلاق النار.

وأوضح متحدث حركة الجهاد الإسلامي، أن المقاومة تمتلك أوراق ضغط قادرة على استخدامها ضد الاحتلال، إلا أن الحركة تفضل المضي قدما نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، من أجل تثبيت التهدئة وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.

واتهم المتحدث إسرائيل بعدم الرغبة في الانسحاب من قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها أقدمت على وقف عمل العشرات من المؤسسات الإنسانية في القطاع، ما فاقم من معاناة سكان غزة.

وحمل متحدث حركة الجهاد الإسلامي، الإدارة الأمريكية مسؤولية عدم احترام إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أنها تتماهى بشكل كامل مع مخططاته.

وجدد متحدث حركة الجهاد الإسلامي، رفض المقاومة لأي وصاية على قطاع غزة، والتمسك بإدارة فلسطينية تتولى تسيير شؤون القطاع.