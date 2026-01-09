ولي عهد إيران السابق يطالب الخامنئي بالتنحي عن حكم إيران.. فيديو

وجه ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي، اليوم الجمعة، رسالة حادة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، مطالبًا منه أن يتنحى عن حكم إيران بشكل فوري.

Iranian Crown Prince @PahlaviReza addressed Khamenei:



“My message to Khamenei is this: step down now, and you may be able to live next to your buddy Assad in Moscow.” pic.twitter.com/vftQbqM5PL — Visegrád 24 (@visegrad24) January 9, 2026

وخاطب ولي العهد السابق خامنئي، عبر فيديو قائلا: " هذه رسالتي إلى خامنئي تنحى الآن، وربما تتمكن من العيش بجوار صديقك الأسد في موسكو".

وفي وقت سابق، دعا بهلوي الشعب الإيراني للاحتجاج والنزول الفوري إلى الشوارع كجبهة موحدة، محذرًا الحكومة من التعرض إليهم.

وكتب بهلوي، عبر صفحته الرسمية على منصة "أكس"، :"يا أمة إيران العظيمة، عيون العالم عليك. انزلوا إلى الشوارع، وكجبهة موحدة، اصرخوا بمطالبكم أن الرئيس الأمريكي يراقبكم عن كثب. إن قمع الشعب لن يمر دون رد".