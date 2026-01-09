على الهواء مباشرة.. دبابة عسكرية تدهس مراسل صحفي في حلب

تعرض مراسل صحفي، في محافظة حلب اليوم الجمعة، لحادث دهس أثناء قيامه بتغطية ميدانية للأحداث الجارية في المحافظة، وذلك بعد أن صدمته دبابة عسكرية أثناء وجوده على الهواء مباشرة.

عمار راح دهس.



سائق دبابة تابعة لعصابات الجولاني دهس مراسلاً أثناء تغطيته للأحداث الجارية في مدينة حلب. pic.twitter.com/cC9oZnfZS3 — Dlovan_syr (@DlovanSyr) January 9, 2026

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة وقوع الحادث، حيث كان المراسل يقدم تغطيته المباشرة قبل أن تتقدم الدبابة باتجاه موقعه، ما أدى إلى اصطدامها به ودهسه.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوري اليوم الجمعة، فرض حظر تجوال كامل في حي الشيخ مقصود على أن يبدأ الساعة 06:30 مساء حتى إشعار آخر، وفق وكالة الأنباء السورية.