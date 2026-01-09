إعلان

على الهواء مباشرة.. دبابة عسكرية تدهس مراسل صحفي في حلب

كتب-عبدالله محمود:

07:34 م 09/01/2026

أرشيفية

تعرض مراسل صحفي، في محافظة حلب اليوم الجمعة، لحادث دهس أثناء قيامه بتغطية ميدانية للأحداث الجارية في المحافظة، وذلك بعد أن صدمته دبابة عسكرية أثناء وجوده على الهواء مباشرة.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة وقوع الحادث، حيث كان المراسل يقدم تغطيته المباشرة قبل أن تتقدم الدبابة باتجاه موقعه، ما أدى إلى اصطدامها به ودهسه.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوري اليوم الجمعة، فرض حظر تجوال كامل في حي الشيخ مقصود على أن يبدأ الساعة 06:30 مساء حتى إشعار آخر، وفق وكالة الأنباء السورية.

الجيش السوري حلب دهس مراسل

