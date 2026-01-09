اليمن: هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي تعلن حل المجلس وكافة هيئاته

صنعاء- (د ب أ)

أعلنت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الجمعة، حل المجلس وكافة هيئاته وأجهزته الرئيسية والفرعية وإلغاء كافه مكاتبه في الداخل والخارج، لعدم تحقيق الأهداف المرجوة منه واستعدادا للمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي الشامل.

وقالت الهيئة في بيان، إن تأسيس المجلس جاء بهدف حمل قضية شعب الجنوب وتمثيله وقيادته نحو تحقيق تطلعاته واستعادة دولته، مؤكدة أن الهدف لم يكن التمسك بالسلطة أو الانفراد بالقرار أو إقصاء الآخرين.

وأوضح البيان، ان عدم مشاركة المجلس في قرار العملية العسكرية التي استهدفت محافظتي المهرة وحضرموت، وما ترتب عليها من إضرار بوحدة الصف الجنوبي والإساءة للعلاقة مع التحالف العربي بقيادة السعودية، جعل استمرار وجود المجلس يخدم الغاية التي انشئ من أجلها.

وأكدت الهيئة أن قرار الحل يأتي انطلاقا من المسؤولية التاريخية تجاه قضية شعب الجنوب، والعمل تحقيق أهدافه العادلة من خلال التهيئة والمشاركة في مؤتمر الحوار الجنوبي الشامل، الذي يعقد برعاية السعودية.

وأشادت الهيئة بـ "مواقف السعودية والتزاماتها الواضحة تجاه قضية الجنوب، وبحرصها على التواصل إلى حلول تلبي تطلعات وإرادة أبناء الجنوب، داعية مختلف القيادات والشخصيات الجنوبية إلى الانخراط في مسار الحوار من أجل التوصل إلى رؤية مشتركة وتشكيل إطار جنوبي جامع".

ودعت الهيئة شعب الجنوب في عدن، وكافة المحافظات الجنوبية، إلى استشعار حساسية المرحلة وأهمية توحيد الجهود للحفاظ على المكتسبات وحماية الجنوب من الفوضى والاختلالات، مجددة التزامها بمواصلة خدمة قضية الجنوب وتحقيق تطلعاته.

ويشهد اليمن تطورات ملحوظة تمثلت باستعادة المجلس الرئاسي بدعم السعودية، السيطرة على معظم المحافظات الجنوبية بعد أن كانت تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.

كما أصدر المجلس الرئاسي بقيادة رشاد العليمي قرارات متعددة يوم الأربعاء الماضي، أبرزها إسقاط عضوية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وإحالته للتحقيق بتهمة الخيانة العظمى، فضلا عن إقالة عدد من الوزراء والمسؤولين المتهمين بدعم المجلس الانتقالي.