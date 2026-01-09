القوات الكردية تعلن رفضها الخروج من مدينة حلب



وكالات

نقلت كل من وكالة الصحافة الفرنسية ووكالة رويترز عن مجلس الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، التابع لما يُسمى الإدارة الذاتية الكردية، إعلانه رفض الخروج من الحيين في مدينة حلب، بعدما قالت السلطات إن إجلاءهم سيتم خلال ساعات تطبيقا لوقف إطلاق نار أنهى أياما من الاشتباكات.

وقال المصدر ذاته في بيان إن "النداء الذي توجهه قوات حكومة دمشق المؤقتة إلى شعبنا وقواتنا الأمنية هو دعوة للاستسلام، إلا أن شعبنا في هذه الأحياء مصمم على البقاء في أحيائه والدفاع عنها"، مؤكدًا: "لقد اتخذنا قرارنا بالبقاء في أحيائنا والدفاع عنها".