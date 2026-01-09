إعلان

السفير التركي بدمشق يعلّق على التطورات الأخيرة في حلب

كتب : مصراوي

01:04 م 09/01/2026

السفير التركي في دمشق نوح يلماز

وكالات

نقلت منصة" سوريا الآن" عن السفير التركي في دمشق نوح يلماز، تعليقه على التطورات الأخيرة في مدينة حلب، حيث قال: من المشجع أن نرى أن اتفاق الأول من أبريل، الذي كان يهدف إلى جلب السلام والهدوء إلى حلب، يتم تنفيذه أخيرا، وإن كان ذلك متأخرا وبصعوبة.

ويقضي الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات قسد مظلوم عبدي، بوقف إطلاق النار واندماج قوات قسد ضمن مؤسسات الدولة.

السفير التركي في دمشق نوح يلماز حلب سوريا أحمد الشرع قوات قسد

