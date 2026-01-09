السفير التركي بدمشق يعلّق على التطورات الأخيرة في حلب

وكالات

نقلت منصة" سوريا الآن" عن السفير التركي في دمشق نوح يلماز، تعليقه على التطورات الأخيرة في مدينة حلب، حيث قال: من المشجع أن نرى أن اتفاق الأول من أبريل، الذي كان يهدف إلى جلب السلام والهدوء إلى حلب، يتم تنفيذه أخيرا، وإن كان ذلك متأخرا وبصعوبة.

ويقضي الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات قسد مظلوم عبدي، بوقف إطلاق النار واندماج قوات قسد ضمن مؤسسات الدولة.