رئيس الحكومة اللبنانية يعلن بدء إعادة الإعمار في الجنوب

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، بدء إعادة الإعمار في الجنوب خلال أسبوعين.

وأكد سلام، في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بالخطة التي وضعها الجيش اللبناني لحصر السلاح جنوب الليطاني واحتوائه في المناطق الأخرى.

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية، أنه يعمل على عقد مؤتمر من أجل تأمين الدعم للجيش لتنفيذ خطة حصر السلاح واحتوائها، مؤكدًا أن حصر السلاح ليس موجها ضد أحد.

وأوضح سلام، أن قرار الحرب والسلم بيد الحكومة وحدها، مؤكدًا أن من يحمي لبنان هو الجيش والدولة.