أوكرانيا: مئات الآلاف بدون كهرباء جراء هجمات روسية

كييف- (د ب أ)

تسببت هجمات روسية في انقطاعات واسعة للكهرباء في جنوب أوكرانيا خلال الليل.

وذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن منطقتي دنيبروبيتروفسك وزابوريجيا انقطعت عنهما الكهرباء بشكل شبه كامل، حيث لا يزال نحو 800 ألف شخص بدون كهرباء في منطقة دنيبروبيتروفسك صباح اليوم الخميس.

وقالت الوزارة إن أعمال الإصلاح جارية لإعادة ربط المناطق بشبكة الكهرباء لتوفير الإنارة والتدفئة.

كما أعلن رئيس بلدية مدينة دنيبرو، بوريس فيلاتوف، تمديد العطلة المدرسية ليومين إضافيين بسبب هذه الظروف.

ووفقا للسلطات، فقد تمت إعادة التيار الكهربائي والتدفئة في منطقة زابوريجيا. ووصف الحاكم إيفان فيدوروف ما حدث بأنه أول انقطاع كامل للكهرباء يشمل المنطقة بأكملها منذ سنوات.

كما تسهم الأحوال الجوية في تفاقم مشكلات إمدادات الطاقة في أوكرانيا، مما أدى إلى انقطاعات للكهرباء في أجزاء من مناطق تشيرنيهيف وكييف وإيفانو فرانكيفسك وترانسكارباتيا.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الغزو الروسي منذ نحو أربع سنوات بمساعدة غربية. وقد استهدفت روسيا مرارا وتكرارا البنية التحتية للطاقة في الدولة المجاورة، فيما تواصل كييف الضغط على شركائها الدوليين لتزويدها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.