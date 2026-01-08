إعلان

أوكرانيا: مئات الآلاف بدون كهرباء جراء هجمات روسية

كتب : مصراوي

01:28 م 08/01/2026

هجمات روسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كييف- (د ب أ)

تسببت هجمات روسية في انقطاعات واسعة للكهرباء في جنوب أوكرانيا خلال الليل.

وذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن منطقتي دنيبروبيتروفسك وزابوريجيا انقطعت عنهما الكهرباء بشكل شبه كامل، حيث لا يزال نحو 800 ألف شخص بدون كهرباء في منطقة دنيبروبيتروفسك صباح اليوم الخميس.

وقالت الوزارة إن أعمال الإصلاح جارية لإعادة ربط المناطق بشبكة الكهرباء لتوفير الإنارة والتدفئة.

كما أعلن رئيس بلدية مدينة دنيبرو، بوريس فيلاتوف، تمديد العطلة المدرسية ليومين إضافيين بسبب هذه الظروف.

ووفقا للسلطات، فقد تمت إعادة التيار الكهربائي والتدفئة في منطقة زابوريجيا. ووصف الحاكم إيفان فيدوروف ما حدث بأنه أول انقطاع كامل للكهرباء يشمل المنطقة بأكملها منذ سنوات.

كما تسهم الأحوال الجوية في تفاقم مشكلات إمدادات الطاقة في أوكرانيا، مما أدى إلى انقطاعات للكهرباء في أجزاء من مناطق تشيرنيهيف وكييف وإيفانو فرانكيفسك وترانسكارباتيا.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الغزو الروسي منذ نحو أربع سنوات بمساعدة غربية. وقد استهدفت روسيا مرارا وتكرارا البنية التحتية للطاقة في الدولة المجاورة، فيما تواصل كييف الضغط على شركائها الدوليين لتزويدها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجمات روسية أوكرانيا انقطاع الكهرباء

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
أخبار مصر

استمرار الارتفاع وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

60 دقيقة رعب لرجل وست ستات.. تفاصيل نجاة 7 أرواح من موت محقق بالمنوفية
أخبار المحافظات

60 دقيقة رعب لرجل وست ستات.. تفاصيل نجاة 7 أرواح من موت محقق بالمنوفية
30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
مسرح و تليفزيون

30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
دياب يقدم عمل كوميدي في رمضان.. وزوجته تعلق: "الفكرة مضحكاني قبل ما أتفرج"
زووم

دياب يقدم عمل كوميدي في رمضان.. وزوجته تعلق: "الفكرة مضحكاني قبل ما أتفرج"
شعبة الأدوية تحذر من تداعيات "التتبع الدوائي": تهدد بانهيار سلاسل التوريد
أخبار مصر

شعبة الأدوية تحذر من تداعيات "التتبع الدوائي": تهدد بانهيار سلاسل التوريد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

30 عملا فنيا.. خريطة مسلسلات رمضان 2026 (تفاصيل)
رغم انخفاضه عالميا.. سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية