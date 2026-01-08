إعلان

نواب جمهوريون يدينون الحديث عن أي إجراء عسكري محتمل لضم جرينلاند

كتب : مصراوي

11:01 ص 08/01/2026

الكونجرس الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واشنطن- (د ب أ)

أعرب عدد من الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي عن إدانتهم لأي إجراء عسكري محتمل لضم جرينلاند، مبتعدين بذلك عن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى هذه الجزيرة القطبية الشمالية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا جون كيرتس، عبر منصة إكس أمس الأربعاء، إن تعزيز الشراكات مع الدنمارك وجرينلاند، أمر مهم، لكنه شدد على أن استخدام القوة العسكرية "غير مناسب، وغير ضروري، ولن أؤيده".

وتعد جرينلاند، التي يبلغ عدد سكانها نحو 56 ألف نسمة، إقليما يتمتع بالحكم الذاتي، لكنها رسميا تابعة لمملكة الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال النائب الجمهوري عن ولاية نبراسكا، دون بيكون، إن حديث الإدارة الأمريكية عن جرينلاند يضر بالمصالح الأمريكية، وقد يؤدي إلى نفور شركاء الناتو.

وأضاف بيكون، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن فكرة ضم جرينلاند تعد من "أسخف" ما سمعه من البيت الأبيض خلال العام الماضي، داعيا الجمهوريين الآخرين إلى إبلاغ الإدارة بأنها تسير في الاتجاه الخاطئ.

وقال السيناتور جون كينيدي، من ولاية لويزيانا، عقب إحاطة قدمها وزير الخارجية ماركو روبيو، إن حتى طالبا في الصف التاسع يتمتع بقدر متواضع من الذكاء سيدرك أن غزو جرينلاند سيكون "حماقة بالغة".

وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن حذرت من أن أي هجوم أمريكي على جرينلاند سيؤدي إلى انهيار حلف الناتو والنظام الأمني الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية.

ويؤكد ترامب منذ فترة طويلة أن الولايات المتحدة "بحاجة" إلى جرينلاند من أجل أمنها القومي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكونجرس الأمريكي نواب جمهوريون ضم جرينلاند دونالد ترامب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد
زووم

والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد
أمطار وعدم استقرار.. توقعات حالة طقس الـ6 أيام المقبلة
أخبار مصر

أمطار وعدم استقرار.. توقعات حالة طقس الـ6 أيام المقبلة
في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة.. سعر الجنيه يواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة.. سعر الجنيه يواصل الارتفاع خلال تعاملات اليوم
آثار خنق حول الرقبة.. أمن سوهاج يُحقق في وفاة غامضة لرضيعة بطهطا
أخبار المحافظات

آثار خنق حول الرقبة.. أمن سوهاج يُحقق في وفاة غامضة لرضيعة بطهطا

صورة من المستشفى.. عنبة يتعرض لوعكة صحية
زووم

صورة من المستشفى.. عنبة يتعرض لوعكة صحية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رغم انخفاضه عالميا.. سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية