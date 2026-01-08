سوريا تعيد فتح ممرّين إنسانيين لتأمين خروج المدنيين في حلب

دمشق- (د ب أ)

أعلنت السلطات السورية اليوم الخميس إعادة فتح ممرّين إنسانيين لتأمين خروج المدنيين نحو المناطق الآمنة في مدينة حلب.

وقالت محافظة حلب، في بيان صحفي اليوم: "تلقّت المحافظة مناشدات من العائلات المحاصرة داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، بعد قيام تنظيم قسد (قوات سوريا الديمقراطية) بمنع الكثير من الأهالي من الخروج يوم أمس ومحاولته استخدامهم كدروع بشرية لاستمرار عملياته ضد الجيش".

وأشارت إلى فترة جديدة لخروج الأهالي الراغبين بالخروج من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية باتجاه المناطق الآمنة عبر ممري (العوارض) و(شارع الزهور) المعروفين لدى أهالي المنطقة، على أن تستمر عملية الخروج ثلاث ساعات من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لافتة إلى أنه "بعد التنسيق مع الجيش العربي السوري، تم ترتيب إعادة فتح ممرّين إنسانيين لتأمين خروج المدنيين نحو المناطق الآمنة في مدينة حلب".

وكانت الاشتباكات بين الجيش السوري وقوات قسد تجددت منذ ساعات فجر أمس الأربعاء، وقال مدير إعلام حلب، عبد الكريم ليلى إن "قوات قسد بدأت منذ ساعات الفجر باستهداف أحياء السليمانية والسريان وبستان الباشا والشيخ طه بالقذائف الصاروخية وأن قوات وزارة الدفاع تستهدف مواقع إطلاق النار في حيي الأشرفية".

وأضاف ليلى أمس لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ):" بدأت المحافظة بإجلاء المدنيين من الذين خرجوا من حيي الشيخ مقصود والأشرفية والأحياء المجاورة لها إلى مناطق آمنة في مدينة حلب".

وتقدر مصادر محلية في مدينة حلب أن عدد سكان حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحوالي 100 ألف مدني.