قتيلان و6 جرحى إثر إطلاق نار في كنيسة بـ يوتا الأمريكية

كتب : مصراوي

07:51 ص 08/01/2026

الشرطة الأمريكية

وكالات

أعلنت الشرطة المحلية الأمريكية، اليوم الخميس، مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين بجروح في حادث إطلاق نار بمدينة سولت ليك سيتي بولاية يوتا الأمريكية.

ووقع الحادث في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة أثناء جنازة، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص، حالة بعضهم حرجة.

وفر مشتبه به واحد على الأقل من مكان الحادث، وبدأت الشرطة عملية بحث واسعة النطاق.

ولم يتم القبض على أي شخص حتى الآن، إلا أن الشرطة ذكرت أن ضباطها حصلوا على معلومات موثوقة ويعملون على تحديد مكان المتورطين.

ووفقا للمتحدث باسم الشرطة، جلين ميلز، استجابت شرطة سولت ليك سيتي لبلاغات عن إطلاق نار في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة حوالي الساعة 7:36 مساءً الأربعاء. وقد اندلعت مشادة كلامية أثناء الجنازة في موقف السيارات التابع للكنيسة.

وقال ميلز: "نعلم بوجود 8 ضحايا على الأقل، توفي 2 منهم، و3 في حالة حرجة، بينما لا تزال حالة الثلاثة الآخرين مجهولة".

وأضاف ميلز، أن بعض الضحايا نقلوا إلى المستشفيات بسيارات خاصة قبل وصول الشرطة. ولم تفصح السلطات عن أعمار الضحايا، وفقا لروسيا اليوم.

