قوات سوريا الديمقراطية تنفي التوصل إلى تهدئة في مدينة حلب

كتب-عبدالله محمود:

09:20 م 07/01/2026

عناصر لـقوات سوريا الديمقراطية

نفت قوات سوريا الديمقراطية، التوصل إلى تهدئة في مدينة حلب، متهمة فصائل حكومة دمشق بالإصرار على التصعيد العسكري.

ومن جهته، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إنه لا عملية عسكرية في حلب بقدر ما هي عملية أمنية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

وأكد وزير الإعلام السوري خلال تصريحات لقناة الجزيرة، أن الجيش السوري رد على إطلاق نار في حلب أعقبه تصعيد.

وأوضح وزير الإعلام السوري، أن الاتفاق الذي وقع مع قسد في أبريل الماضي يقتضي سحب أسلحتها الثقيلة من حلب، مشيرًا إلى أن قسد لم تنفذ الاتفاق ولا تزال تستخدم المدفعية في استهداف المنشآت المدنية بحلب.

ولفت إلى أن الإجراءات في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب بدأت بإطلاق النار على قوى الأمن، مضيفًا: "الحسم بشأن حيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب حسم في اتفاق أبريل".

وأكد الوزير السوري، أن مدينة حلب لا يمكنها احتمال تهديد يومي لحياة المواطنين، مطالبًا قسد بالتخلي عن المماطلة والوعود المعسولة وبتطبيق اتفاق 10 مارس.

وذكر وزير الإعلام السوري، أن الحكومة منفتحة على الحوار مع قسد تحت عنوان دولة واحدة وجيش واحد.

قوات سوريا الديمقراطية مدينة حلب وزير الإعلام السوري الجيش السوري سوريا

