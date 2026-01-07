دمشق: "قسد" لم تسحب سلاحها الثقيل واستهدفت قوات الأمن في حلب

اتهم وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، اليوم الأربعاء، قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بالتسبب في التصعيد العسكري بمدينة حلب، مؤكداً أن تحركات الجيش جاءت ردا على إطلاق نار استهدف قوى الأمن في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، اللذين حُسم وضعهما ضمن اتفاق أبريل الماضي.

وصرح المصطفى لقناة "الجزيرة"، بأن "قسد" لم تنفذ الاتفاق الذي يقتضي سحب أسلحتها الثقيلة من المدينة، مشيرا إلى أنها لا تزال تستخدم المدفعية لاستهداف المنشآت المدنية.

وشدد على أن حلب "لا يمكنها احتمال تهديد يومي لحياة المواطنين"، مطالبا التنظيم بالتخلي عن "المماطلة والوعود المعسولة" وتطبيق اتفاق 10 مارس بشكل كامل.

وفي وقت سابق من اليوم، أجلت فرق الدفاع المدني، أكثر من 2324 مدنيا من حيي "الشيخ مقصود" و"الأشرفية" بمدينة حلب، عبر معبري "العوارض" و"شارع الزهور"، استجابة للتصعيد العسكري والقصف المستمر الذي اتهمت قوات "قسد" بتنفيذه على الأحياء السكنية.

وأوضحت فرق الدفاع المدني، عبر قناتها على "تليجرام"، أنها قامت بنقل المدنيين من نقاط التجمع إلى مراكز الإيواء أو المناطق التي اختاروها، مع تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، مؤكدة جاهزيتها لأي طارئ.

ويأتي هذا النزوح الواسع عقب تصعيد ميداني بدأ أمس، حيث استهدفت "قسد" مواقع للجيش السوري بمحيط الشيخ مقصود عبر الطائرات المسيرة، ما أدى لمقتل جندي وإصابة آخرين، بالتزامن مع قصف للأحياء السكنية أسفر عن مقتل 4 مدنيين بينهم امرأتان وإصابة نحو 18 آخرين بجروح متفاوتة.