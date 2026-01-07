إعلان

إصابة 11 معتمرًا أردنيًا بحادث حافلة في السعودية

كتب : محمود الطوخي

07:32 م 07/01/2026

إصابة 11 معتمرا أردنيا بحادث حافلة في السعودية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أُصيب 11 مواطنا أردنيا، صباح اليوم الأربعاء، إثر حادث تعرضت له حافلة معتمرين تقل 34 راكبا في منطقة "ميقوع" بالمملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أنها تتابع الحادث منذ لحظة وقوعه بالتنسيق مع السلطات السعودية المختصة، وذلك عبر مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في الرياض والقنصلية العامة في جدة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، أن الوزارة ستواصل متابعة أوضاع المواطنين المصابين لتقديم كافة أشكال المساعدة والإسناد اللازم لهم، معرباً عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث حافلة في السعودية حافلة معتمرين تتعرض لحادث إصابة 11 معتمرا أردنيا بحادث وزارة الخارجية الأردنية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"نهائي مبكر".. طارق العشري يتحدث عبر مصراوي عن مباراة مصر وكوت ديفوار
رياضة محلية

"نهائي مبكر".. طارق العشري يتحدث عبر مصراوي عن مباراة مصر وكوت ديفوار
إيقاف مدرب الزمالك الجديد 9 مباريات.. ما القصة؟
رياضة محلية

إيقاف مدرب الزمالك الجديد 9 مباريات.. ما القصة؟
"اعتقال مادورو المزيف".. كيف خدع الذكاء الاصطناعي ملايين المتابعين؟
أخبار و تقارير

"اعتقال مادورو المزيف".. كيف خدع الذكاء الاصطناعي ملايين المتابعين؟
تقرير: ترامب يمنح تأشيرات عمل لنجمات أفلام إباحية بناءً على عدد المتابعين
شئون عربية و دولية

تقرير: ترامب يمنح تأشيرات عمل لنجمات أفلام إباحية بناءً على عدد المتابعين

أمريكا تعلن بدء التسويق للنفط الفنزويلي
شئون عربية و دولية

أمريكا تعلن بدء التسويق للنفط الفنزويلي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- تحرك عاجل للقومي للطفولة بعد رصد إعلان ترويجي لحلقة مواعدة بين طفلين
فني بـ"الكهرباء" يتربح 73 مليون جنيه من تركيب عدادات لمبانِ مخالفة - تفاصيل