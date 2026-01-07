إصابة 11 معتمرًا أردنيًا بحادث حافلة في السعودية

أُصيب 11 مواطنا أردنيا، صباح اليوم الأربعاء، إثر حادث تعرضت له حافلة معتمرين تقل 34 راكبا في منطقة "ميقوع" بالمملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أنها تتابع الحادث منذ لحظة وقوعه بالتنسيق مع السلطات السعودية المختصة، وذلك عبر مديرية العمليات والشؤون القنصلية والسفارة الأردنية في الرياض والقنصلية العامة في جدة.

تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الحادث الذي تعرّضت له حافلة معتمرين أردنيين وقع صباح اليوم في منطقة ميقوع في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كانت تقلّ ٣٤ مواطنًا.



وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون… pic.twitter.com/eR9ullOC21 — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) January 7, 2026

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، أن الوزارة ستواصل متابعة أوضاع المواطنين المصابين لتقديم كافة أشكال المساعدة والإسناد اللازم لهم، معرباً عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل.