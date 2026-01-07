وكالات

قالت الحكومة السورية، إن ما ورد في بيان قسد بشأن الأوضاع في مدينة حلب يتضمن مغالطات جوهرية وتوصيفات لا تعكس الواقع الميداني.

وأضافت الحكومة السورية، في بيان الأربعاء، أن تاكيد قوات سوريا الديمقراطية عدم وجودها العسكري داخل مدينة حلب يعد إقرارا صريحا يعفيها كليا من أي دور أو تدخل في الشأن الأمني والعسكري للمدينة.

وطالبت الحكومة السورية، بخروج المجموعات المسلحة من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، داعية لتحييد المدنيين.

وشددت على ضرورة حماية جميع المواطنين بمن فيهم الأكراد مسؤولية وطنية ثابتة لا تقبل المساومة أو التفويض.

وأكدت الحكومة، رفضها للخطاب التحريضي والتهويل اللذين يؤججان التوتر ويزعزعان الاستقرار.

وأوضحت أن أي مقاربة للأوضاع في مدينة حلب يجب أن تنطلق من مبدأ سيادة الدولة ووحدة أراضيها.