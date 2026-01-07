إعلان

مجلس القيادة اليمني: إعفاء وزيري النقل والتخطيط بعد فرار عيدروس الزبيدي لمكان غير معلوم

كتب : مصراوي

08:35 ص 07/01/2026

مجلس القيادة الرئاسي اليمني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إعفاء وزيري النقل والتخطيط بعد فرار رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" عيدروس الزبيدي إلى مكان غير معلوم".

جاء قرار مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، إعفاء وزيري النقل عبدالسلام حميد، والتخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، من منصبيهما، متبوعا بتوصية تتضمن إحالتهما إلى التحقيق.

كما أقر المجلس - بحسب وكالة "سبأ"- خلال اجتماعه الطارئ "ملاحقة وضبط المتورطين بتوزيع الأسلحة وتهديد السلم الأهلي، وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع".

وشدد مجلس القيادة الرئاسي على أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات، وبما يكفل احترام سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات العامة.

أفادت وكالة "سبأ"، سابقا، أن رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، أصدر قرارا بإسقاط عضوية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، من المجلس وإحالته للنائب العام بتهمة الخيانة العظمى.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، أن الزبيدي "هرب إلى مكان غير معلوم"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس القيادة الرئاسي اليمني إعفاء وزير النقل اليمني من منصبه فرار عيدروس الزبيدي إحالة عيدروس الزبيدي إلى النائب العام هروب عيدروس الزبيدي قصف سعودي استهدف الضالع جنوبي اليمن اليمن قصف سعودي على اليمن رئيس المجلس الانتقالي في اليمن التواجد العسكري الإماراتي في اليمن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

مسؤول باتحاد الكرة يوضح حقيقة إيقاف حسام حسن عن مباريات كأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

مسؤول باتحاد الكرة يوضح حقيقة إيقاف حسام حسن عن مباريات كأس الأمم الأفريقية
عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
زووم

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل
زووم

“لازم ينتبه لتصريحاته".. سهير المرشدي ترد على أحمد العوضي بعد إثارته الجدل
أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
أخبار مصر

أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
حالة الطقس اليوم.. تحذير من "الشبورة" وصقيع على هذه المناطق
أخبار مصر

حالة الطقس اليوم.. تحذير من "الشبورة" وصقيع على هذه المناطق

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان