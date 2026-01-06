إعلان

ستارمر: بريطانيا وفرنسا ستقيمان مراكز عسكرية في أوكرانيا بعد إحلال السلام

كتب : مصراوي

10:19 م 06/01/2026

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر

(د ب أ)

صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الثلاثاء أن بريطانيا وفرنسا سوف تقيمان مراكز عسكرية في أوكرانيا في حالة التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وقال ستارمر متحدثا في اجتماع لتحالف الراغبين في باريس: "لقد وقعنا إعلان نوايا بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا في حالة التوصل لاتفاق سلام، مضيفًا: "إن هذا جزء أساسي من التزامنا بالوقوف بجانب أوكرانيا على المدى الطويل".

وأشار إلى أن هذا: "يمهد الطريق من أجل إطار عمل قانوني يمكن بموجبه أن تعمل بريطانيا وفرنسا وقوات شريكة على الأراضي الأوكرانية، من أجل تأمين أوكرانيا جوا وبحرا، وإعادة بناء القوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع رئيس الوزراء قائلا: "لقد ناقشنا هذه المسائل بالتفصيل اليوم، ويمكن أن أقول إنه بعد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، ستقيم المملكة المتحدة وفرنسا مراكز عسكرية في شتى أرجاء أوكرانيا وتبني منشآت محمية للأسلحة والمعدات العسكرية لدعم احتياجات أوكرانيا الدفاعية".

وأضاف رئيس الوزراء أن المملكة المتحدة ستشارك في التحقق بقيادة الولايات المتحدة من أي وقف لإطلاق النار ودعم إمداد أوكرانيا بالسلاح بشكل طويل الأمد بغرض الدفاع.

كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني بريطانيا فرنسا روسيا أوكرانيا

