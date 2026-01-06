إعلان

ممثل الصومال بالاتحاد الإفريقي: نتشاور مع حلفائنا لتنسيق أفضل رد على إسرائيل

كتب : مصراوي

08:15 م 06/01/2026

الاتحاد الافريقي

وكالات

قال ممثل الصومال لدى الاتحاد الإفريقي عبد الله محمد ورفا، إن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال "باطل"، مؤكدًا إدانة بلاده الشديدة لدخول وزير خارجية إسرائيل إلى مدينة هرجيسا.

وأوضح ورفا، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن الصومال سيتخذ الخطوات اللازمة للرد على ما وصفه بـ"الاستفزاز الإسرائيلي"، مشددًا على أن جميع الخيارات مفتوحة للرد على ما اعتبره عدوانًا.

وأضاف أن بلاده تجري مشاورات مع حلفائها وشركائها لتنسيق أفضل رد في الوقت المناسب على إسرائيل، محذرًا من أن الوجود الإسرائيلي في الصومال يشكل خطرًا جسيمًا على أمن الصومال ودول المنطقة.

وأشار ممثل الصومال لدى الاتحاد الإفريقي إلى أن هذا الوجود يمثل تهديدًا مباشرًا لباب المندب وقناة السويس، لافتًا إلى أن الاستفزازات الإسرائيلية من شأنها دعم الحركات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الشباب، مؤكدًا أن الدول الصديقة للصومال متضامنة بشكل كامل مع بلاده في مواجهة ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي.

الصومال الاتحاد الإفريقي إسرائيل

