باكستان: أفغانستان تتحول إلى "مركز للإرهابيين" وتشكل تهديدا إقليميا

إسلام أباد - (أ ب)

حذر الجيش الباكستاني اليوم الثلاثاء من أن أفغانستان تتحول إلى "مركز للإرهابيين والجهات الفاعلة غير الحكومية"، مؤكدا أن حكومة طالبان ترعى تنظيمات القاعدة والدولة الإسلامية (داعش) وطالبان الباكستانية.

وقال المتحدث العسكري الليفتنانت جنرال أحمد شريف تشودري في مؤتمر صحفي، دون تقديم دليل، إن نحو 2500 مسلح أجنبي دخلوا أفغانستان مؤخرا من سوريا في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. وأكد تشودري أن المسلحين تلقوا دعوة من أفغانستان.

وقال تشودري إن "هؤلاء الإرهابيين ليسوا مواطنين باكستانيين أو أفغان ويحملون جنسيات أخرى"، مضيفا أن إعادة ظهور جماعات مسلحة دولية يمكن أن يشكل مخاطر أمنية خارج حدود أفغانستان.

ولم يرد تعليق فوري من كابول على اتهامات تشودري.