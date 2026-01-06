إعلان

الجيش الباكستاني: البلاد شهدت أكثر من 5 آلاف حادث إرهابي في 2025

كتب : مصراوي

07:02 م 06/01/2026

الجيش الباكستاني

إسلام أباد - (د ب أ)

قال الجيش الباكستاني اليوم الثلاثاء إن البلاد شهدت أحد الأعوام الأكثر دموية، حيث شهد أكثر من خمسة آلاف هجوم إرهابي، من بينها 27 تفجيرا انتحاريا.

ووفقا لجناح الإعلام العسكري، العلاقات العامة بين الأجهزة، وقع 5397 حادثا إرهابيا في باكستان في العام الماضي، تم تسجيل 3811 منها في مقاطعة خيبر بختونخوا، المحاذية لأفغانستان، شمال غربي البلاد.

وتشمل الحوادث الإرهابية 27 تفجيرا انتحاريا أسفر عن مقتل 1235 مدنيا وفردا بقوات إنفاذ القانون. وكانت هناك امرأتان بين منفذي التفجيرات الانتحارية.

وقال المتحدث باسم الجيش، اللفتنانت جنرال أحمد شريف تشودري في مؤتمر صحفي إن وكالة إنفاذ القانون الباكستانية أجرت 75175 عملية استخباراتية تم خلالها قتل 2597 إرهابيا.

الجيش الباكستاني باكستان تفجير انتحاري

