الشرطة الباكستانية تعتقل رجلا بتهمة تخريب كنيسة

إسلام أباد - (د ب أ)

قالت الشرطة الباكستانية اليوم الثلاثاء، إن عناصرها في وسط البلاد اعتقلوا رجلا مسلما بعد تخريب كنيسة وتمزيق نسخ من الإنجيل، وهي واقعة جديدة يتم فيها استهداف الأقليات الدينية في الجمهورية الإسلامية.

وقال الشرطي أمانة علي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الرجل دخل الكنيسة في بلدة كوت رادها كيشان بالقرب من مدينة لاهور بشرق باكستان خلال الليل.

وقال علي الذي كان يقوم باستجواب المشتبه به إن الرجل المتشدد دينيا، قام بتمزيق نسخ من الإنجيل وألقاها على الأرض ثم غادر الكنيسة.

يذكر أن استهداف الأقليات الدينية وأماكن العبادة الخاصة بها هو أمر شائع في باكستان، التي تقطنها أغلبية مسلمة تبلغ نسبتها 95% من عدد السكان.

يذكر أن قوانين ازدراء الأديان في باكستان تنص على تطبيق عقوبة الإعدام لأي عمل يعتبر مهين للإسلام أو الرسول محمد أو القرآن الكريم.