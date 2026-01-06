إعلان

روسيا تقصف منشآت طاقة في خاركيف وشركة أمريكية في دنيبرو بأوكرانيا

كتب : مصراوي

02:43 ص 06/01/2026

حرب روسيا واوكرانيا

وكالات

قال مسؤولون أوكرانيون، إن روسيا شنت 5 هجمات صاروخية على خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، يوم الإثنين، إذ ألحقت أضرارا بالبنية التحتية للطاقة وهاجمت وحدة مملوكة لشركة بانجي الأمريكية للمنتجات الزراعية في مدينة دنيبرو جنوب شرق البلاد.

وذكر وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، أن هجوم دنيبرو، الذي تسبب في تسرب لزيت دوار الشمس، يؤكد حقيقة أن القوات الروسية تستهدف الشركات الأمريكية.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتجاهل تماما الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 4 سنوات.

وقال إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف، إن الهجمات على مدينته ليست مجرد هجوم على المنشآت، إنها هجوم على التدفئة والمياه وحياة الناس الطبيعية. إنهم يحاولون تحطيمنا بالخوف والظلام.

ولم يقدم تيريخوف أي تفاصيل عن الأهداف التي قُصفت.

وقال مكتب المدعي العام في إقليم خاركيف في بيان، إن مدنيا واحدا على الأقل أصيب في الهجوم.

وقال بوريس فيلاتوف، رئيس بلدية دنيبرو، إن الهجوم على شركة بانجي أدى إلى تسرب 300 طن من زيت دوار الشمس.

أضاف فيلاتوف: "يباشر عمال المرافق العامة أعمال التنظيف ونشر الرمال والحصى"، مضيفا أن التسرب سيغلق طريقا رئيسيا على ضفاف النهر ليومين أو ثلاثة.

وكتب سيبيها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "لم يكن هذا الهجوم خطأ، وإنما كان متعمدا، إذ حاول الروس ضرب هذه المنشأة مرات عدة تستهدف روسيا الشركات الأمريكية في أوكرانيا استهدافا ممنهجا".

وقال إن الهجمات كشفت عن تجاهل بوتين التام لجهود السلام التي يقودها الرئيس دونالد ترامب، وهذا هو السبب في ضرورة دفع عملية السلام إلى الأمام".

ولم يصدر أي تعليق بعد من موسكو على الهجمات، وفقا لما ذكرته الغد.

