إعلان

بعد تجديد ترامب تهديداته بضم جزيرة جرينلاند.. ألمانيا وليتوانيا تتعهدان بدعم الدنمارك

كتب : مصراوي

05:26 م 05/01/2026

جزيرة جرينلاند

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

تعهدت ألمانيا وليتوانيا بتقديم دعم واضح لا لبس فيه للدنمارك عقب تهديدات جديدة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم جزيرة جرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليتواني كيستوتيس بودريس، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في العاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم الاثنين إن جرينلاند، شأنها شأن أرخبيل جزر فارو، تُعد جزءًا من مملكة الدنمارك، وأضاف: "وبما أن الدنمارك عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإن جرينلاند ستُعد مبدئيًا ضمن المناطق التي يتعين على الناتو الدفاع عنها".

وأضاف فاديفول المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي: "إذا ظهرت هناك متطلبات إضافية لتعزيز الجهود الدفاعية المتعلقة بجرينلاند، فسيتعين علينا مناقشة ذلك معًا في إطار الحلف"، وكان ترامب جدّد مؤخرًا تأكيد المطالب الإقليمية الأمريكية قائلًا: "نحن بحاجة إلى جرينلاند من منظور الأمن القومي"، وأعربت الدنمارك عن رفضها لهذه التصريحات، وكذلك فعلت السويد والنرويج وفنلندا.

وبدوره، قال بودريس: "نحن ندعم ونتضامن مع الدنمارك تضامنًا كاملًا". وأكد أن الدنمارك حليف مهم ومحل تقدير، مشددًا على أنه لا يجب مناقشة جميع القضايا المتعلقة بجرينلاند إلا في إطار القانون الدولي وبروح الحلفاء، "بوضوح تام، وبشكل لا لبس فيه، وبدون أي نوايا خفية".

وكان بودريس وصف في وقت سابق جرينلاند على منصة "إكس" بأنها جزء لا يتجزأ من مملكة الدنمارك، داعيًا إلى احترام سلامتها الإقليمية وسيادتها. كما فعل الشيء نفسه نظيراه الإستوني مارجوس تساهنكنا واللاتفية بايبا براتسي، وتقع الدول الثلاث ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا في منطقة البلطيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب ألمانيا ليتوانيا الدنمارك جرينلاند

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام بنين بأمم أفريقيا
رياضة محلية

عاجل.. مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام بنين بأمم أفريقيا
"حاول اقتلاع عينيها".. قرار عاجل من النيابة ضد المتهم بالتعدي على طفلة
أخبار المحافظات

"حاول اقتلاع عينيها".. قرار عاجل من النيابة ضد المتهم بالتعدي على طفلة
أمطار وشبورة بهذه المناطق.. توقعات حالة الطقس غدًا الثلاثاء
أخبار مصر

أمطار وشبورة بهذه المناطق.. توقعات حالة الطقس غدًا الثلاثاء
قبل إعلان ممثلة انفصالها عن محمد عبدالمنصف. 20 صورة جمعت لقاء الخميسي بزوجها
زووم

قبل إعلان ممثلة انفصالها عن محمد عبدالمنصف. 20 صورة جمعت لقاء الخميسي بزوجها
أول رد فعل من لقاء الخميسي بعد انفصال زوجها عن إيمان الزيدي
زووم

أول رد فعل من لقاء الخميسي بعد انفصال زوجها عن إيمان الزيدي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

طريقة التشغيل.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبنين في أمم أفريقيا
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026
لا يعرفها كثيرون.. قاعدة مرورية تحسم الدخول يمين والإشارة الحمراء: مخالفة أم مسموح؟
"اتفرج ببلاش".. موعد مباراة مصر وبنين والقنوات الناقلة في أمم أفريقيا 2025