وكالات

تعهدت ألمانيا وليتوانيا بتقديم دعم واضح لا لبس فيه للدنمارك عقب تهديدات جديدة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم جزيرة جرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليتواني كيستوتيس بودريس، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في العاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم الاثنين إن جرينلاند، شأنها شأن أرخبيل جزر فارو، تُعد جزءًا من مملكة الدنمارك، وأضاف: "وبما أن الدنمارك عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإن جرينلاند ستُعد مبدئيًا ضمن المناطق التي يتعين على الناتو الدفاع عنها".

وأضاف فاديفول المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي: "إذا ظهرت هناك متطلبات إضافية لتعزيز الجهود الدفاعية المتعلقة بجرينلاند، فسيتعين علينا مناقشة ذلك معًا في إطار الحلف"، وكان ترامب جدّد مؤخرًا تأكيد المطالب الإقليمية الأمريكية قائلًا: "نحن بحاجة إلى جرينلاند من منظور الأمن القومي"، وأعربت الدنمارك عن رفضها لهذه التصريحات، وكذلك فعلت السويد والنرويج وفنلندا.

وبدوره، قال بودريس: "نحن ندعم ونتضامن مع الدنمارك تضامنًا كاملًا". وأكد أن الدنمارك حليف مهم ومحل تقدير، مشددًا على أنه لا يجب مناقشة جميع القضايا المتعلقة بجرينلاند إلا في إطار القانون الدولي وبروح الحلفاء، "بوضوح تام، وبشكل لا لبس فيه، وبدون أي نوايا خفية".

وكان بودريس وصف في وقت سابق جرينلاند على منصة "إكس" بأنها جزء لا يتجزأ من مملكة الدنمارك، داعيًا إلى احترام سلامتها الإقليمية وسيادتها. كما فعل الشيء نفسه نظيراه الإستوني مارجوس تساهنكنا واللاتفية بايبا براتسي، وتقع الدول الثلاث ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا في منطقة البلطيق.