السلطات الأمريكية تنقل مادورو إلى مقر محاكمته بنيويورك

وكالات

نقلت السلطات الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من مقر احتجازه إلى مقر محكمة فدرالي في نيويورك، وذلك للمثول أمامها.

وأفادت شبكة سي إن إن الأمريكية، بأن موكب سيارات يقل الرئيس الفنزويلي، شوهد وهو يغادر مركز الاحتجاز في بروكلين، حيث تم احتجازه خلال اليومين الماضيين بتهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة.

من المتوقع أن يمثل مادورو أمام محكمة في نيويورك في وقت لاحق اليوم.

وفيما سبق أعلن ترامب أن الولايات المتحدة "تتولى زمام الأمور" في فنزويلا، وأن الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز تتعاون معها.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن تركيز الإدارة الأمريكية ينصب على وضع السياسات والحفاظ على نفوذها على مستقبل البلاد. وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة ترغب في رؤية انتقال ديمقراطي في فنزويلا، لكنه لم يحدد جدولاً زمنياً لذلك.

وأشاد بالمعارضة الفنزويلية، لكنه أكد أنها تعمل مع الحكام الحاليين لإنجاز الأمور بسرعة .