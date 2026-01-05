أوروبا ترفض تصريحات ترامب بشأن حاجة الولايات المتحدة إلى جرينلاند

وكالات

رفض حلفاء واشنطن الأوروبيون أحدث ادعاء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة "تحتاج" إلى جزيرة جرينلاند، وهي منطقة دنماركية شبه مستقلة، لتلبية احتياجاتها الأمنية القومية.

أدلى ترامب بهذا التصريح يوم الأحد في أعقاب الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قائلًا: "لن يتم التشكيك في الهيمنة الأمريكية في نصف الكرة الغربي مرة أخرى".

ومن جانبها حثت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن ترامب على التوقف عن التهديد بالسيطرة على جرينلاند، حيث قالت "لا معنى على الإطلاق للحديث عن حاجة الولايات المتحدة للاستيلاء على جرينلاند".

وأضافت "لذلك أحث الولايات المتحدة بشدة على وقف التهديدات الموجهة ضد حليف تاريخي وثيق وضد دولة أخرى وشعب آخر، والذين قالوا بوضوح تام إنهم ليسوا للبيع".

صرح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يوم الاثنين بأن جرينلاند تابعة للدنمارك، وأن حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد يناقش تعزيز حمايتها إذا لزم الأمر.

وفي سياق منفصل، قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إنه لا يجوز تغيير الحدود بالقوة، وأن ألمانيا تجري محادثات مع الدنمارك ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، للتلفزيون الفرنسي: "جرينلاند ملك لشعب جرينلاند وشعب الدنمارك، الأمر متروك لهم ليقرروا ما يريدون فعله. لا يمكن تغيير الحدود بالقوة".

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، ردًا على سؤال حول تصريحات ترامب، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل التمسك بمبدأ السيادة الوطنية.

وأضاف المتحدث أن الاتحاد الأوروبي يدعم الدنمارك دعمًا كاملًا.

يشار إلى أن ترامب قال: "نحن بحاجة إلى جرينلاند... إنها ذات أهمية استراتيجية بالغة في الوقت الراهن. جرينلاند مغطاة بالسفن الروسية والصينية في كل مكان".

وأضاف ترامب للصحفيين من على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان": "نحن بحاجة إلى غرينلاند من وجهة نظر الأمن القومي، ولن تتمكن الدنمارك من القيام بذلك".