قوات الاحتلال تستولي على 250 رأس ماعز بعد توغلها في بلدة سورية

دمشق- (د ب أ)

استولت القوات الإسرائيلية على قطيع من الحيوانات يقدر عددها بنحو 250 رأس ماعز بعد توغلها في بلدة بالجنوب السوري.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن "القوات الإسرائيلية توغلت في بلدة معرية بمنطقة حوض اليرموك غربي درعا، وقامت باحتجاز قطيع من الماعز يقدر عددها بنحو 250 رأسا تعود ملكيتها للاهالي أثناء رعيها في الوادي الشمالي للبلدة".

وأضاف "يأتي ذلك في إطار التحركات الإسرائيلية المستمرة في جنوب سوريا، وسط غياب أي تصريحات حكومية رسمية إزاء ذلك".

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد ، تتواصل العمليات الإسرائيلية في المنطقة، حيث تُسجَّل توغّلات شبه يومية في ريفي القنيطرة ودرعا، ترافقها عمليات اعتقال، وقد تم الإفراد عن بعض الموقوفين لاحقًا، في حين ما يزال آخرون قيد الاحتجاز حتى الآن.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات إسرائيل.