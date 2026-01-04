نتنياهو: نزع سلاح حماس شرط أساسي.. مصير الشعب الإيراني في يده



وكالات



أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان "واضحًا وحاسمًا" بشأن ضرورة نزع سلاح حركة حماس، مشددًا على أن هذا المطلب يُعد شرطًا أساسيًا وجوهريًا لا بديل عنه.

وقال نتنياهو، في تصريحات إعلامية، إن مسألة نزع سلاح حماس "لا تخضع لأي تنازل أو مرونة"، مؤكدًا أن الموقف الأمريكي في هذا الشأن حاسم ولم يتغير.

وفي سياق متصل، تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الملف النووي الإيراني، مطالبًا بإزالة نحو 400 كيلوجرام من المواد النووية المخصبة من إيران، إلى جانب فرض رقابة صارمة وحقيقية على جميع المواقع والمنشآت النووية الإيرانية.

وأضاف نتنياهو أن التطورات داخل إيران قد تكون مفصلية، معتبرًا أنه من المحتمل جدًا أن يكون الشعب الإيراني على أعتاب مرحلة يتولى فيها مصيره بيديه.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه سيعمل على بدء المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.

وأكد خلال اجتماعه مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين الماضي، أنه يعتزم الانتقال بسرعة كبيرة إلى المرحلة المقبلة، مشددًا على أن نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية "حماس" شرطا أساسيا، مؤكدًا أنه يرحب بمشاركة تركيا في مجلس السلام الخاص بقطاع غزة، معتبرًا أن ذلك سيكون أمرا رائعا.