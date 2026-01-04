بعد اعتقال مادورو.. تركيا تعلن استعدادها للمساعدة في حل الأزمة

حثت تركيا الأطراف المتورطة في الهجوم الأمريكي على فنزويلا على توخي الحذر وأعلنت استعدادها للمساعدة في حل الأزمة، وذلك في أول بيان لها بعد العملية التي أسفرت عن اعتقال نيكولاس مادورو في كاراكاس.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية التركية أمس السبت أن "تركيا تولي أهمية كبيرة لاستقرار فنزويلا ولسلامة ورفاهية شعبها"، وأضاف: "ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس من أجل منع الوضع الحالي من أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن الإقليمي والدولي".

جاء هذا البيان في الوقت الذي أدان فيه حلفاء فنزويلا حول العالم، بمن فيهم البرازيل وروسيا والصين، الهجوم، وفي غضون ذلك، ذكر دولت بهتشلي، الحليف السياسي للرئيس التركي رجب طيب اردوغان وأحد أبرز السياسيين القوميين في البلاد لقناة سي.إن.إن ترك ، في وقت متأخر من مساء أمس السبت أن الولايات المتحدة أطاحت بمادورو "بصورة غير شرعية".