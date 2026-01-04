البرلمان العربي يُرحب بعقد مؤتمر شامل لمعالجة قضية الجنوب اليمني



وكالات

رحب البرلمان العربي، اليوم الأحد، بعقد مؤتمر شامل لمعالجة قضية الجنوب اليمني، مؤكدًا على أهمية تغليب الحكمة وسياسة الحوار.

وقال البرلمان العربي، في بيان، إنه في إطار متابعته للتطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية مؤخرًا، وإذ يؤكد البرلمان العربي حرصه الكامل على استتباب الأمن والاستقرار في اليمن، فإنه يدعو أبناء الشعب اليمني إلى تغليب الحكمة ومعالجة أية خلافات عبر الحوار والتفاهم الذي يُفضِي إلى التوصل إلى حلول سياسية مستدامة تضع مصلحة الشعب اليمني والمصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبار، وبما يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في عموم البلاد.

وأضاف البيان: يرحب البرلمان العربي بمبادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بعقد مؤتمر شامل يجمع كل المكونات الجنوبية لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية، باعتبارها خطوة ايجابية لإنهاء التوتر والتصعيد وانتهاج الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يؤدي إلى تسوية سياسية للأزمة الحالية تراعي المصالح العليا للشعب اليمني، في إطار الحل السياسي الشامل للأزمة في اليمن.

وتابع البيان: كما يرحب البرلمان العربي باستجابة المملكة العربية السعودية لعقد هذا المؤتمر، داعيًا كل المكونات الجنوبية إلى المشاركة في المؤتمر والجلوس على طاولة الحوار.

وشدد البرلمان العربي على أن القضية الجنوبية، قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وأن السبيل الوحيد لمعالجتها هو عبر الحوار الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، بحسب الغد.