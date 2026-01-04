

وكالات

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستياً واحدا على الأقل، لم يتم تحديد نوعه، باتجاه بحر اليابان يوم الأحد.

أفادت هيئة الأركان المشتركة برصد عملية الإطلاق، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كان آخر إطلاق لصاروخ باليستي من كوريا الشمالية باتجاه بحر الشرق في 7 نوفمبر.

يشار إلى أن كوريا الشمالية طورت صواريخ كروز استراتيجية متقدمة "مثل سلسلة صواريخ "هواسال" Hwasal" القادرة على حمل رؤوس نووية وضرب أهداف على بعد من 1500 إلى 2000 كم.

وتم اختبارها لإطلاقها من منصات بحرية "غواصات/سفن" وأرضية، وهي مصممة للتحليق بارتفاعات منخفضة وتفادي الرادارات، مما يعزز قدرات الردع والضربة النووية، وفقا لروسيا اليوم.