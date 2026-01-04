

وكالات

هبطت قبل قليل طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في الولايات المتحدة، إذ وصل إلى شمال نيويورك بعد القبض عليه في عملية أمريكية تمت خلال الليل.

مقطع مصور أظهر لحظة وصول طائرة إلى مطار ستيوارت الدولي، على بعد حوالي 97 كيلومترًا شمال غربي مدينة نيويورك، إذ صعد عدد من الأفراد الأمريكيين ومعهم معدات مكتب التحقيقات الفيدرالي ومعدات أخرى إلى الطائرة بعد هبوطها.

قالت وسائل إعلام، إن الرئيس الفنزويلي المعتقل خرج من الطائرة في حراسة عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي بنيويورك، إذ أفادت شبكات الأخبار التلفزيونية، بما في ذلك CNN وFox News، وMS Now أن الشخص الذي نزل من الطائرة هو مادورو.

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، أن مروحية ستقل مادورو إلى مانهاتن تمهيدًا لمثوله أمام القضاء الأمريكي.

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن أن قوات بلاده اعتقلت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من داخل أحد الحصون في عملية لم تسفر عن قتلى، مشيرًا إلى وقوع إصابات طفيفة بين منفذي العملية.

وأضاف ترامب، أن التخطيط للعملية جرى قبل 4 أيام، إلا أن سوء الأحوال الجوية أخَّر تنفيذها، موضحًا أنه تواصل مع مادورو قبل أسبوع ودعاه إلى الاستسلام، لكنه فضَّل التفاوض وليس الاستسلام.

واتهم الرئيس الأمريكي مادورو بتحمُّل مسؤولية وفاة نحو 300 ألف أمريكي سنويًّا بسبب المخدرات، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي لن يتردد في تنفيذ عملية عسكرية أخرى إذا اضطررنا، وأنه لن يكون لأنصار مادورو مستقبل، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن واشنطن تدرس إمكانية أن تقود نائبة الرئيس ماريا كورينا ماتشادو فنزويلا، وأن القرار بشأن القيادة المقبلة قيد البحث حاليا، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستنخرط بقوة في قطاع النفط الفنزويلي، وأن الصين لن تعارض ذلك وستحصل على حصتها، وفقا للغد.