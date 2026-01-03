وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إنه لا يعتقد أن زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تحظى بالدعم أو الاحترام اللازمين لقيادة البلاد بعد القبض على نيكولاس مادورو.

وعندما سُئل ترامب خلال مؤتمر صحفي بمنتجع مارالاجو عما إذا كان على اتصال بماشادو منذ القبض على مادورو، أجاب قائلاً: "لا"، مضيفًا: "أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية عليها أن تكون قائدة، فهي لا تحظى بالدعم أو الاحترام داخل البلاد، إنها امرأة لطيفة للغاية، لكنها لا تحظى بالاحترام اللازم لتكون قائدة".

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن الولايات المتحدة "ستدير" فنزويلا في أعقاب القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مباشرة، قائلًا: "سندير شؤون البلاد حتى نتمكن من إجراء انتقال آمن وسليم وحكيم للسلطة، لا نريد أن نتورط في وصول شخص آخر إلى السلطة، فنحن نواجه نفس الوضع الذي واجهناه لسنوات طويلة، لذا سندير شؤون البلاد بأنفسنا".

لم يقدم ترامب جدولاً زمنياً للمدة التي يتوقع أن تستغرقها عملية انتقال السلطة هذه.