(د ب أ)

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن موقف متوازن إزاء الهجمات الأمريكية على فنزويلا واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وجاء في بيان صادر عن مقرها الرسمي، اليوم السبت، أن "العمل العسكري الخارجي" ليس الوسيلة الصحيحة لـ "إنهاء الأنظمة الشمولية"، وفي الوقت نفسه، شددت على أن حكومتها تعتبر "التدخل الدفاعي" ضد الهجمات الهجينة التي تستهدف أمنها مشروعا، على سبيل المثال عندما تقوم جهات حكومية بالترويج لتهريب المخدرات أو تسهيله في دولة أخرى.

وأكدت ميلوني أن إيطاليا دعمت دائما سعي الشعب الفنزويلي نحو انتقال ديمقراطي في البلد الواقع بأمريكا اللاتينية، وكان ترامب قد اتهم مادورو مرارا بإدارة "دولة مخدرات" وإغراق الولايات المتحدة بالمخدرات.

كما أدانت حكومتها مرارا الإجراءات القمعية التي يتخذها مادورو، ورفضت بشدة، بالتعاون مع شركاء دوليين رئيسيين، الاعتراف بإعادة انتخابه عقب الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2024.