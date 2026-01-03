السفارة الأمريكية في فنزويلا تحذر مواطنيها عقب انفجارات كاراكاس

كاراكاس- (أب)

أصدر الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية في فنزويلا، والمغلقة منذ عام 2019، تحذيرا للرعايا الأمريكيين هناك، وأوضحت أنها " على علم بالتقاريرعن وقوع انفجارات في كاراكاس وحولها".

وفي وقت مبكر من اليوم، سُمِعَ دوي ما لا يقل عن سبعة انفجارات، وهدير تحليق طائرات على ارتفاع منخفض، قرابة الساعة الثانية فجرا، بالتوقيت المحلي، اليوم السبت في العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وجاء في التحذير "يجب على كافة المواطنين الأمريكيين في فنزويلا البحث عن ملجأ".

وتأتي الانفجارات في الوقت الذي استهدف فيه الجيش الأمريكي، على مدار الأيام الأخيرة، قوارب يُشتبه في أنها تقوم بتهريب مخدرات.

وأعلنت فنزويلا، أمس الجمعة، استعدادها للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق لمكافحة الاتجار بالمخدرات.

وأصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قرارا بتفعيل خطط الدفاع الوطني عن كل الأراضي الفنزويلية، في مواجهة ما وصفه بـ"عدوان أمريكي صارخ" يستهدف السيادة الوطنية والثروات الاستراتيجية للبلاد.