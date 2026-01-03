رئيس كولومبيا: يجب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي

وكالات

طالب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بعد الهجوم والاعتداء على فنزويلا.

كما أعرب عن قلقه إزاء تقارير عن انفجارات ونشاط جوي غير معتاد بفنزويلا وما نتج عنه من تصعيد للتوتر.

وهزت عدة انفجارات، فجر السبت، العاصمة الفنزويلية، كاراكاس، فيما انقطعت الكهرباء عن بعض مناطق المدينة.

وقالت مراسلة شبكة CNN، أوسماري هيرنانديز: "كان أحد الانفجارات قويًا جدًا لدرجة أن نافذتي اهتزت بسببه".

وسُجل الانفجار الأول في حوالي الساعة 1:50 صباحًا بالتوقيت المحلي (0:50 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

وأفادت وسيلتا الإعلام "إفيكتو كوكويو" و"تال كوال ديجيتال" في فنزويلا بسماع دوي انفجارات أيضًا في ولاية لا غوايرا شمالي كاراكاس وعلى ساحل البلاد، وفي هيغيروتي، وهي مدينة ساحلية في ولاية ميراندا.

وانقطعت الكهرباء عن عدة مناطق في المدينة، وسمع صحفيو CNN في العاصمة الفنزويلية أصوات طائرات بعد الانفجارات.

وحذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرارًا وتكرارًا من أن الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة ضد شبكات تهريب المخدرات المزعومة في فنزويلا، وأن الضربات البرية ستبدأ "قريبًا".

وفي أكتوبر، صرح ترامب بأنه فوض وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بالعمل داخل فنزويلا لقمع تدفقات المهاجرين والمخدرات غير الشرعية من هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.