سي إن إن: لا ضمانات بأن إقصاء خامنئي سيؤدي لانهيار النظام في إيران

كتب : محمود الطوخي

09:52 ص 29/01/2026

آية الله علي خامنئي

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصادر، إنه لا توجد أي مؤشرات على أن الأجهزة الأمنية الإيرانية تستعد للانقلاب على الحكومة.

وأكدت المصادر، أنه لا توجد ضمانات بأن إقصاء المرشد الإيراني علي خامنئي سيؤدي إلى انهيار النظام في ظل تشدد جميع حلفائه.

وذكرت المصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس شن هجوم "كبير" على إيران، يشمل استهداف مواقع نووية واغتيال مسؤولين بارزين، بعد تعثر المناقشات الأولية بين واشنطن وطهران بشأن تحجيم البرنامج النووي والصواريخ الباليستية.

ووفقا للمصادر، تتضمن الخيارات العسكرية التي يبحثها ترامب شن غارات جوية لاستهداف مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى وقيادات أمنية يُعتقد تورطهم في مقتل متظاهرين، بالإضافة إلى ضرب مؤسسات حكومية ومواقع نووية.

وأكدت المصادر أن ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، لكنه يرى أن خياراته العسكرية قد اتسعت منذ بداية يناير الجاري.

وكان ترامب حذر أمس في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، من أن الهجوم الأمريكي المقبل سيكون "أسوأ بكثير" من الضربات التي شنها سلاح الجو الأمريكي على ثلاثة مواقع نووية إيرانية في يونيو 2025.

وتوقع ترامب، من طهران الجلوس إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى "اتفاق عادل" مقابل التخلي عن ترسانتها النووية.

في المقابل، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الخميس، إن طهران مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة في حال كانت المفاوضات صادقة وحقيقية.

وحذر قاليباف، من أن إيران سترد إذا تعرضت لهجوم، مشيرا إلى أن آلاف العسكريين الأمريكيين سيصبحون في دائرة الخطر.

وأوضح قاليباف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يستطيع أن يبدأ حربا لكنه لا يملك السيطرة على كيفية انتهائها.

إيران خامنئي ترامب أمريكا انقلاب عسكري

