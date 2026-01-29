

وكالات

قال أمير سعيد إيرواني المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، إن إيران ستتخذ كل الإجراءات للدفاع عن سيادتها وأراضيها وشعبها في حال أي هجوم.

وحمل المندوب الإيراني في رسالة لمجلس الأمن واشنطن مسؤولية أي عواقب خارجة عن السيطرة جراء أي عمل عدواني ضد بلاده.

وأشار إلى أن السلوك الأمريكي يرفع مستوى التوتر الإقليمي ويهدد السلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن إيران تبلغ المجلس بتهديد أمريكي صريح باستخدام القوة ضدها.

ونقلت شبكة سي إن إن عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس شن هجوم على إيران بعد فشل محادثات بشأن برنامجها النووي والصواريخ الباليستية.

وذكرت سي إن إن نقلا عن المصادر، أن الخيارات المطروحة أمام ترامب تشمل ضربات جوية تستهدف مواقع نووية ومؤسسات حكومية، كما تشمل أيضا استهداف قيادات يعتقد أنهم مسؤولون عن عمليات القتل.

وقالت الشبكة وبحسب المصادر، إن ترامب يرى أن خياراته العسكرية ضد إيران توسعت مع وصول حاملة الطائرات أبراهام لينكولن للمنطقة.

وذكرت المصادر أن ترامب لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن توجيه ضربة عسكرية كبرى جديدة ضد إيران، وفقا للغد.