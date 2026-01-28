إعلان

عراقجي: قواتنا المسلحة تضع يدها على الزناد ومستعدة للرد السريع على أي اعتداء

كتب : عبدالله محمود

09:42 م 28/01/2026

مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن قواتنا المسلحة تضع يدها على الزناد ومستعدة للرد السريع والحاسم على أي اعتداء يمس البلاد.

وأضاف عراقجي، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن الدروس القيمة المستفادة من حرب الـ12 يوما السابقة مكنت إيران من الرد بقوة وسرعة وعمق أكبر.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن طهران رحبت مرارا باتفاق نووي عادل يضمن حقوقها ويكفل عدم امتلاكها أسلحة نووية.

وشدد وزير الخارجية الإيراني، على أنه لا مكان للأسلحة النووية في حساباتنا الأمنية ولم نسع قط إلى امتلاكها.

وفي وقت مبكر من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أسطولا جديدا من السفن الحربية الأمريكية يتجه نحو إيران، معربا عن أمله في أن تختار طهران الحكمة وتوافق على عقد صفقة.

وقال ترامب في خطاب أمام سكان ولاية آيوا: "بالمناسبة، هناك أسطول رائع آخر يتجه الآن بشكل سريع نحو إيران، لذا سنرى ما سيحدث آمل أن يوافقوا على صفقة".

