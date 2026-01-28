إعلان

تحسبا لهجمات بالوكالة.. إسرائيل ترفع حالة التأهب على الحدود مع الأردن

كتب : محمود الطوخي

09:19 م 28/01/2026

الجيش الاسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، الأربعاء، إن من بين السيناريوهات التي استعد لها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة هي الهجمات العسكرية بالوكالة عبر الحدود الشرقية، في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران.

ووفقا للصحيفة، تشير تقديرات المؤسسة العسكرية، إلى احتمالية استخدام جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، بالإضافة إلى الميليشيات الموالية لطهران في العراق وسوريا، للأراضي الأردنية كقاعدة انطلاق لتنفيذ هجمات تستهدف الحدود الشرقية لإسرائيل.

ورصد مراقبو جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس تحرُّك عشرة مسلحين يركضون باتجاه الحدود قرب مستوطنة "فران" في منطقة وادي عربة، مما دفع الجيش للانتقال في غضون دقائق من حالة التأهب الروتينية إلى الاستنفار العملياتي الشامل الذي شمل نشر تشكيلات قتالية كاملة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عملية الاستجابة الفورية تضمنت الدفع بطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية، ووحدات خاصة تابعة للجيش شملت دوريات نخبة محمولة جوا، ودعما من المركبات ومقاتلات قيادة العمليات الخاصة في إيلات ووحدات الشرطة الخاصة.

وبالتزامن مع ذلك، أغلقت الشرطة الطريق السريع رقم 90 وكافة مداخل ومخارج مدينة إيلات من الجهة الشمالية.

واتضح بعد نحو ساعة من التوتر الميداني أن الواقعة لم تكن عملية تسلل "إرهابية"، إذ كان الجانب الأردني من الحدود في حالة تأهب قصوى ورصد أشخاصا يقتربون من السياج فلاحقهم فورا لترجيحه أنهم مجموعة من المهربين.

وقال مصدر عسكري: "من وجهة نظرنا، كان هذا تمرينا يحاكي سيناريو واقعيا إلى حد كبير"، موضحا أن جيش الاحتلال تمكّن في وقت وجيز من توفير الدعم الناري وحشد القوات التي وصلت إلى المنطقة واستعدت لمواجهة سيناريوهات تسلل أعداد كبيرة من المسلحين".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي الأردن إيران حزب الله الحوثيون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تراجعه عالميًا.. هل يتخلى الأفراد عن الدولار لصالح عملات بديلة؟
اقتصاد

بعد تراجعه عالميًا.. هل يتخلى الأفراد عن الدولار لصالح عملات بديلة؟
"دخول سيارة الإسعاف".. سقوط مروع لمحمود حمادة لاعب المصري أمام سيراميكا
رياضة محلية

"دخول سيارة الإسعاف".. سقوط مروع لمحمود حمادة لاعب المصري أمام سيراميكا
أمطرها بالرصاص.. قرار قضائي بشأن المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو بالإسكندرية
أخبار المحافظات

أمطرها بالرصاص.. قرار قضائي بشأن المتهم بقتل زوجته لاعبة الجودو بالإسكندرية
المستشار الألماني: أيام النظام الإيراني باتت معدودة
شئون عربية و دولية

المستشار الألماني: أيام النظام الإيراني باتت معدودة
"الحنية شعارها".. 4 أبراج تقع في الحب بسرعة
علاقات

"الحنية شعارها".. 4 أبراج تقع في الحب بسرعة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون