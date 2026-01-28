تحسبا لهجمات بالوكالة.. إسرائيل ترفع حالة التأهب على الحدود مع الأردن

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، الأربعاء، إن من بين السيناريوهات التي استعد لها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة هي الهجمات العسكرية بالوكالة عبر الحدود الشرقية، في ظل التوترات المتصاعدة مع إيران.

ووفقا للصحيفة، تشير تقديرات المؤسسة العسكرية، إلى احتمالية استخدام جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، بالإضافة إلى الميليشيات الموالية لطهران في العراق وسوريا، للأراضي الأردنية كقاعدة انطلاق لتنفيذ هجمات تستهدف الحدود الشرقية لإسرائيل.

ورصد مراقبو جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس تحرُّك عشرة مسلحين يركضون باتجاه الحدود قرب مستوطنة "فران" في منطقة وادي عربة، مما دفع الجيش للانتقال في غضون دقائق من حالة التأهب الروتينية إلى الاستنفار العملياتي الشامل الذي شمل نشر تشكيلات قتالية كاملة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عملية الاستجابة الفورية تضمنت الدفع بطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية، ووحدات خاصة تابعة للجيش شملت دوريات نخبة محمولة جوا، ودعما من المركبات ومقاتلات قيادة العمليات الخاصة في إيلات ووحدات الشرطة الخاصة.

وبالتزامن مع ذلك، أغلقت الشرطة الطريق السريع رقم 90 وكافة مداخل ومخارج مدينة إيلات من الجهة الشمالية.

واتضح بعد نحو ساعة من التوتر الميداني أن الواقعة لم تكن عملية تسلل "إرهابية"، إذ كان الجانب الأردني من الحدود في حالة تأهب قصوى ورصد أشخاصا يقتربون من السياج فلاحقهم فورا لترجيحه أنهم مجموعة من المهربين.

وقال مصدر عسكري: "من وجهة نظرنا، كان هذا تمرينا يحاكي سيناريو واقعيا إلى حد كبير"، موضحا أن جيش الاحتلال تمكّن في وقت وجيز من توفير الدعم الناري وحشد القوات التي وصلت إلى المنطقة واستعدت لمواجهة سيناريوهات تسلل أعداد كبيرة من المسلحين".