تركيا: استقرار وأمن إيران يشكلان أهمية بالغة لأمن المنطقة

كتب : عبدالله محمود

09:11 م 28/01/2026 تعديل في 09:29 م

مجلس الأمن القومي التركي ارشيفية

كتب-عبدالله محمود:

شدد مجلس الأمن القومي التركي على ضرورة استقرار وأمن إيران مؤكدًا أنهم يشكلان أهمية بالغة لأمن المنطقة.

ودعا مجلس الأمن القومي التركي في بيان اليوم الأربعاء، الجهود الرامية إلى ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وأكد مجلس الأمن القومي التركي، أن أنقرة مستعدة لتحمل جميع المسؤوليات بالتعاون مع شركائها من أجل إعادة إعمار غزة وإرساء سلام دائم.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، أن أسطولا جديدا من السفن الحربية الأمريكية يتجه نحو إيران، معربا عن أمله في أن تختار طهران الحكمة وتوافق على عقد صفقة.

وقال في خطاب أمام سكان ولاية آيوا: "بالمناسبة، هناك أسطول رائع آخر يتجه الآن بشكل سريع نحو إيران، لذا سنرى ما سيحدث آمل أن يوافقوا على صفقة".

تركيا إيران الأمن القومي التركي

