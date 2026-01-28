إعلان

مصر وقطر تشددان على ضرورة التمسك بالمسار الدبلوماسي لاستئناف الحوار بين واشنطن وطهران

كتب : مصراوي

05:07 م 28/01/2026 تعديل في 05:51 م

وزير الخارجية بدر عبد العاطي

مصراوي

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، حيث تناول الاتصال العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تناول الاتصال سبل البناء على التطور الذي تشهده العلاقات المصرية القطرية، حيث أكد الوزيران ما يجمع البلدين من روابط أخوية راسخة، والحرص على مواصلة دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب في المجالات المختلفة، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، ويعزز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية وتبادل الخبرات.

وأشار البيان إلى أن الجانبان تبادلا التقديرات بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تهدئة التوترات القائمة، مؤكدين ضرورة مضاعفة الجهود لخفض التصعيد ومنع اتساع دائرة التوتر، بما يجنب الإقليم موجات جديدة من عدم الاستقرار، ويهيئ بيئة مواتية للحلول السياسية والدبلوماسية، حيث شدد الوزيران على أهمية التمسك بالمسار الدبلوماسي والعمل على توفير الظروف الداعمة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران اتصالا بالملف النووي الإيراني، بما يفضي إلى تسوية شاملة تراعي مصالح مختلف الأطراف وتدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

