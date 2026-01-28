وزير خارجية إسرائيل: تل أبيب تأمل بمستقبل أفضل في علاقاتها مع تركيا



وكالات

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إنه يأمل في تحسن العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، التي تدهورت منذ اندلاع حرب غزة، لكنه شدد على أن أي تقدم يعتمد بالكامل على الجانب التركي.

أضاف، أن إسرائيل تعتزم الإبقاء على قنواتها الدبلوماسية الحالية مع تركيا، قائلا: "لا نريد أن نصل بالعلاقات مع تركيا إلى نقطة أسوأ مما هي عليه اليوم".

واستذكر ساعر أن العلاقات بين إسرائيل وتركيا كانت قوية في الماضي، قبل أن تتدهور خلال العقود الأخيرة، ملقيا بالمسؤولية عن هذا التدهور على أنقرة.

وقال: "في الماضي كانت لدينا علاقات جيدة جدا مع تركيا، لكننا رأينا خلال العقود الأخيرة تدهورها. للأسف، كان هذا خيارهم لن أخوض في الأسباب، هذا مجرد واقع".

وأكد ساعر أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قائمة منذ عقود، معتبرا أن الحديث عن "تطبيع" قد يكون موضع نقاش في ضوء هذا التاريخ.

أشار إلى أن مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين عقدوا قبل نحو شهر اجتماعًا بهدف إنشاء آلية يمكن الاستفادة منها في أوقات الأزمات، لافتا إلى أن أذربيجان لعبت سابقا دور الوساطة في هذا المسار، لكن وتيرة هذه الاتصالات تراجعت مؤخرا.

وقال: "آمل أن نصل إلى مستقبل مختلف وأفضل في علاقاتنا مع تركيا، لكن هذا يعتمد بالكامل على الجانب التركي".

ومنذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023، تتهم تركيا إسرائيل مرارا بارتكاب إبادة جماعية، وقد أوقفت لاحقا التبادل التجاري معها، وتزداد حساسية العلاقات أيضا بسبب موقف أنقرة من القوة الدولية المقترحة للاستقرار في غزة، وفقا لروسيا اليوم.